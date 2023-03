Siostra Gosi Andrzejewicz poszła do ZAKONU! "Nie może nigdzie wyjść"

Gosia Andrzejewicz zdradziła, że jej siostra wstąpiła do zakonu

Teraz celebrytka postanowiła zorganizować serię "pytań i odpowiedzi" na internetowym profilu i porozmawiać trochę o życiu prywatnym. Jedno z pytań dotyczyło również jej siostry. Fan dopytywał, czy to prawda, że wstąpiła do zakonu.

Inni dopytywali czy Gosia i jej siostra są do siebie podobne. Na to pytanie celebrytka również odpowiedziała.

Kilka lat temu piosenkarka opowiadała już o siostrze, kiedy to była gościem programu "Gwiazdy Cejrowskiego". Wówczas to przyznała, że decyzja o wstąpieniu do zakonu, należała tylko do kobiety i nikt nie miał na nią wpływu.