Siostra Macieja Kurzajewskiego relacjonuje sytuację w Izraelu. "Dziś w Jerozolimie dwa razy ogłaszano ALARM BOMBOWY"

Free Palestyn...

Pani korespondentka id siedmiu boleści … media pokazują teraz tylko cierpiących Żydów, a przez 75 lat nikt nie polazywał dramatu Palestyńczyków. Nie dajcie się omamić. Masmediami rządzą od lat Żydzi i to nie tylko w Polsce. Wszystkie social media też są ich i ogłupiają ludzi. Palestyna musi mieć swoje miejsce na mapie i spokój. To co ich spotyka z ręki Żydów id dzięsiątków lat i to pod okiem ONZ jest dziejową niesprawiedliwością. Free Palestyna, murem za Palestyną !!!