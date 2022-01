Skąd celebryci mają kasę na markowe ciuchy? Z rabatów!

Bycie gwiazdą to nie tylko blask, ale także zmartwienia jak to: w co się ubrać na kolejny lunch, premierę, koktajl, czy pokaz. Wiele znanych i luksusowych marek zdecydowało się więc na stworzenie showroomów, w których można wypożyczyć kreację na kilka lub kilkanaście dni. Taką możliwość dają także niektórzy projektanci. Zasada jest prosta – wypożyczasz, płacisz, oddajesz w takim stanie, w jakim pożyczyłeś. Jasne reguły, proste zasady.

Za wypożyczenie sukni w takim miejscu zapłacimy średnio 250-450 zł (w zależności od salonu i wartości modelu) za co najmniej 4 dni. Im dłuższy czas, tym nieco wyższa cena. Strój trzeba oddać, a nam zostaje …nic. A można by go za rok, czy za dwa założyć. Co więc robić? Trzeba iść w rabaty!

Zakupy z rabatową wtyczką

Sprawdziliśmy, że już za kilkaset złotych można znaleźć prawdziwą perełkę i kupić doskonałą kreację od znanego projektanta, która zostanie na zawsze w naszej garderobie. Jak to zrobić?

Wejdź na alerabat.com i dodaj wtyczkę do przeglądarki. To bezpieczne rozwiązanie. Nie szukaj kodów na nieznanych stronach.

Wtyczka działa na Chrome, Firefox, Safari, Opera i Edge, czyli wszędzie.

I to ta wtyczka będzie nam podpowiadać – jeśli wejdziemy na stronę jakiegoś sklepu czy dostaniemy rabat albo bon i w jakiej wysokości.

Alerabat.com poinformuje także o obniżce w przyszłości. Ustawiasz czas, ile dni chcesz czekać oraz o ile ma być taniej. To może być: 30, 60 czy 90 dni oraz 5, -10, -15 czy -20 procent taniej. Jeśli sklep obniży cenę, natychmiast dostaniesz powiadomienie. Nie musisz niczego sprawdzać i szukać kodów rabatowych na jakiś dziwnych stronach.

Miejsc, gdzie można robić zakupy z rabatami nie zabraknie. To ponad 3 tysiące sklepów, kilkanaście tysięcy kodów i promocji. A to wszystko znajdziesz na jednej stronie: alerabat.com.

Gucci za jedną trzecią ceny, od projektanta na studniówkę

Jeśli więc marzymy o sukni eleganckiej a jednocześnie uniwersalnej, która posłuży nam przez lata, a na dodatek chcemy, by była od znanego projektanta – to wystarczy wtyczka alerabat.com.

Korzystając ze sklepów współpracujących z alerabat.com np. Showroom, Zalando (w chwili obecnej tylko w tym sklepie z alerabat.com mamy do dyspozycji aż 19 różnych promocji, kodów i kuponów) czy Answer możemy znaleźć choćby suknię Orquanza Sleeve Punto autorstwa Karla Lagerfelda – z obniżką z 1125 zł na za 789 zł. Zamiast więc wypożyczyć i wkrótce oddać – możemy za kilkaset złotych mieć cudną kreację na własność. Na studniówkę? Jak znalazł.

Przykłady można mnożyć. Czarną sukienkę 2w1 Ottimare marki Pinko kupimy już za 648 zł (przecena z 1859 zł). Białą, elegancką i uniwersalną sukienkę Eriki Cavallini możemy nabyć za 844 zł (z 1688 zł).

Na platformie znajdziemy także kreację Corsage Print domu mody Gucci ze złotymi okuciami za 3.712 zł (cena pierwotna 11.773 zł). Najdroższa znaleziona suknia wysadzana kryształkami to Princess od Dolce&Gabbana. Cena nawet po 50- procentowej obniżce jest dla zwykłych śmiertelników nie do przeskoczenia. Wynosi 53.238 zł, cena pierwotna to 166.606 zł. Pomarzyć jednak można.

Wśród produktów oferowanych przez sklepy są m.in. buty, torby, odzież wierzchnia i dodatki. Do wyboru i koloru. Także od znanych projektantów. Na przykład - sneakersy Gucci kupimy za 380 zł (z 543 zł), przepiękne czarne koronkowe body Jiu Jo za 208 zł (z 297 zł), letnią bluzkę tej samej marki za 169 zł (z 429 zł) a także markowe ubrania dla dzieci – T-shirt Tommy’ego Hilfingera za 59 zł (z 89 zł) czy bluzę Guess za 149 zł (z 229 zł).

Tanio? No właśnie. Ściągaj wtyczkę z alebarat.com i nie przepłacaj.

