AFERA tuż przed rozpoczęciem meczu Polska-Walia. Walijczycy WYBUCZELI polski hymn. Internauci już REAGUJĄ

kibic pl 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A polscy kibice u siebie w Polsce praktykują jeszcze służalcze bicie braw po hymnie gości, czego w Europie nikt nie robi. No ale zjeżdża na te mecze grane u siebie zakompleksiona bida z Polski powiatowej... PZPN nie robi tego, co w największych ligach, że są jakieś preferencje dla kibiców z najwyższych dwóch lig ligi, co znają się na piłce i dopingowaniu. Efektem cisza, brak dopingu. Bo kibice z małych mieścin po prostu tego nie umieją, nie wiedzą, co i jak, a w internetowym wyścigu o bilety na mecze kadry tych z większych miast (nawet typu Gdynia) przewyższają liczebnie.