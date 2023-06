Skandal w Opolu! "Uśmiercono" legendę polskiej piosenki. Artystka komentuje: "NIE MAM SŁÓW"

"Wielki skandal" w Opolu. "Uśmiercili" legendę polskiej piosenki

Dodajmy, że Borusiewicz występowała na opolskiej scenie trzykrotnie - zadebiutowała tam w 1968 roku, żeby rok później za hit "Hej, dzień się budzi" otrzymała nagrodę Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Po raz ostatni na opolskiej scenie wystąpiła w 1971 r. wraz z Włodzimierzem Nahornym. Co lepsze, mieszkająca na co dzień w Szwecji piosenkarka niedawno była gościem programu TVP Lublin, "Piosenka u ciebie", gdzie opowiadała o bliskich jej sercu utworach. W rozmowie z portalem Plejada Birusiewicz przyznała, że całe zajście mocno wytrąciło ją z równowagi.

Sytuacji opolskiego skandalu nie da się opisać. Dowiedziałam się o moim "uśmierceniu" od zbulwersowanych fanów - wyjawiła serwisowi. Nie mam słów na to zajście. Dziwi mnie to, że organizatorzy i TVP nie zadali sobie nawet trudu, by sprawdzić, czyje zdjęcia zamieszczają w gronie tych, którzy odeszli. TVP nigdy nie kontaktowała się ze mną. A w Opolu, w którym wystąpiłam trzy razy i zostałam dwukrotnie nagrodzona, nie ma nawet po mnie śladu (wielu fanów o to się upominało i upomina). Sumując wszystko, odbieram to jako wielki skandal.