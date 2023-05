Skandaliczna wypowiedź reprezentantki Izraela na Eurowizji o Holokauście w Polsce. Oburzenie w sieci: "Wróć natychmiast do szkoły!"

Tak to się kończy, gdy osoba nieprzygotowana próbuje wydusić z siebie politycznie zaangażowany komentarz. Noa Kirel, artystka reprezentująca na tegorocznej Eurowizji Izrael z piosenką Unicorn, została niedawno zapytana w rozmowie z portalem ynetnews.com, jak czuła się po otrzymaniu 12 (najwyższa możliwa liczba punktów) od polskiego jury. Jej odpowiedź była nadzwyczaj niefortunna.

Reprezentantka Izraela Noa Kirel o Holocauście w Polsce

Z wypowiedzi Kirel można wywnioskować, że dziewczyna jest przekonana, iż to właśnie Polacy byli odpowiedzialni za Holocaust. Zdobycie największej liczby punktów od polskiego jury uważa więc za swój największy sukces.

Czuję się jak zwycięzca. Dla mnie to, że otrzymałam najwięcej punktów od Polski, po tym, co przeszła tam moja rodzina podczas Holocaustu, to był prawdziwy moment triumfu. Moim największym sukcesem było, że Izrael został zauważony, zostawiliśmy po sobie ślad, sprawiłam, że mój kraj był ze mnie dumny - to moje największe osiągnięcia - chlapnęła bez namysłu młoda artystka.

Internauci wściekli po wypowiedzi Noa Kirel

Nie trzeba było długo czekać, aż profile społecznościowe wokalistki zalała fala komentarzy, mająca uświadomić jej, jak bardzo się myli w pewnych fundamentalnych kwestiach.

Polska również padła ofiarą agresji nazistów. 2 miliony Polaków pochodzenia nieżydowskiego zostało zamordowanych. Polacy nie brali udziału w Holocauście. Przestań rozprowadzać kłamstwa; To były niemieckie obozy zagłady. Były jedynie zlokalizowane w Polsce. Przestań powielać sfałszowane informacje i naucz się trochę historii; Brzydzi mnie twoja wypowiedź. Pokazuje brak szacunku i fundamentalnej wiedzy. Członkowie twojej rodziny zginęli w Polsce, ale zostali zabici przez nazistów; Pora wrócić do szkoły. Poduczyć się rzetelnie z Holocaustu. Ale znowu, czego spodziewać się po kimś, kto wspiera to, co dzieje się w Palestynie.

Do sprawy odniosła się również posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska. W instagramowym wpisie polityczka zaniepokoiła się poziomem nauczania izraelskiej młodzieży.

Czy ta wypowiedź odzwierciedla poziom edukacji na temat Holokaustu w Izraelu? Czy młodym ludziom w Izraelu wydaje się, że Holokaust spowodowała Polska, nad którą młoda obywatelka Izraela może odnieść po latach moralne zwycięstwo, czy co?

Cała sytuacja zaskakuje tym bardziej, że Kirel przed paroma laty odwiedziła Polskę, aby zobaczyć obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Cała podróż została zarejestrowana i upubliczniona. W Holocauście zginęło około 200 krewnych piosenkarki. Mogłoby się więc wydawać, że dziewczyna będzie nieco bardziej uważna w formułowaniu tego typu wypowiedzi.

Jak do tej pory Kirel nie ustosunkowała się do słów, które padły w wywiadzie. Nie dookreśliła też, co tak naprawdę miała na myśli.

