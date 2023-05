Skandaliczne kazanie księdza na temat Tiny Turner. Internauci oburzeni: "Brak słów"

kobieta 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

To tylko występ, ale i bez tego mężczyźni chodzą na kolanach przed kobietami, bo chcą. Niejeden i stopy wtedy, by polizał. Jakby wypadało, to mężczyźni na czworakach, by zaglądali pod krótkie spódniczki, ale nie wolno, bo kobiety powinny się na to zgadzać. Nawet podczas oświadczyn mężczyzna klęka. Ja biorę cały pakiet, również przepuszczanie w drzwiach, otwieranie drzwi do samochodu i tym podobne akty wywyższenia kobiet przez mężczyzn. Nie wymuszam, ale jak mężczyzna chce, to jest to przeze mnie mile widziane. Często koledzy przepuszczają mnie w drzwiach i robi mi się wtedy miło.