SKANDALICZNE zachowanie Aryny Sabalenki na korcie. Puściły jej nerwy: "Pie**ol się"

W piątek Białorusinka w drugiej rundzie pokonała swoją przyjaciółkę Paulę Badosę (80. WTA). W sobotni wieczór 25-latka, która jest uważana za drugą najlepszą tenisistkę na świecie, wyszła na kort i stanęła do walki przeciwko ukraińskiej zawodniczce. Choć Anhelina Kalinina nie była faworytką, to ostatecznie mecz należał do niej. Wygrała 6:4, 1:6, 6:1 i to ona wystąpi w 1/8 finału.