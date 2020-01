Skandaliczny wywiad w "Vivie". Dziennikarz pyta aktorkę z filmu "365 dni" m.in. o to, "czy lubi seks i jaką bieliznę założyła na casting"...

Fhds 25 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Zrozumcie ten wywiad miał taki być chodzi by był wokół tej Pani szum medialny , by ludzie poszli na film , hellooo to showbiznes, w filmie Sieklucka gra ofiarę uwięziona, wywiad jest kontynuacją roli , chodziło o to by nie przyszedł bez echa. To są chwyty autorki książki, takie jak sugerowanie własnego ślubu...obawiam się że wszystko było z gory ustalone odnośnie tego wywiadu i jego tresci