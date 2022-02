SKĄPANA w promieniach słońca Dua Lipa wdzięczy się nad basenem do tajemniczego adoratora (ZDJĘCIA)

Hectic 1 godz. temu zgłoś do moderacji 44 5 Odpowiedz

Ludzie , uważajcie na lawiny. W zachodnich Tatrach to już 4 lawinowa! Nie chodźcie na pokuszenie losu... No i dzieci na Śnieżce, płaczące i przerażone. To nie jest w zimie taka łatwa górka! A wieje najsilniej w Polsce.