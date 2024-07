SKARBY ZE STARYCH GAZET: Hakiel i Cichopek w pierwszą rocznicę. "Rozstaliśmy się tylko na jeden dzień. I to było straszne"

Polacy oszaleli na punkcie pary, która w 2005 roku wygrała nie tylko Kryształową Kulę, ale także miłość. Hakiel i Cichopek skradli serca widzów prawdopodobnie dlatego, że biło od nich ciepło i prostolinijność - byli wtedy jeszcze po prostu dwójką dzieciaków, których połączyło uczucie. To nie były jeszcze czasy, w których PR menadżerzy kalkulowali i mówili swoim podopiecznym, że "warto być razem" dla sławy. U nich to, że miłość poszła w parze z popularnością, było naturalne.

W pierwszą rocznicę związku zakochani pojawili się na okładce "Vivy!"

Aktorka nie mogła nachwalić się swojego ukochanego. "Oboje jesteśmy dobrze zorganizowani, ale tak naprawdę to zasługa Marcina. To on się wszystkim zajmuje, łącznie z moimi sprawami zawodowymi. Mówię ci, mam tak niesamowitego partnera, że czasem sama sobie zazdroszczę. I do tego rozumie mnie w pół słowa. Moja mama mówi, że my to się chyba dobraliśmy w korcu maku" - rozpływała się Cichopek w "Vivie!".