Skolim ruszył ze sprzedażą kalendarzy adwentowych. Za słodkie czekoladki trzeba słono zapłacić

Rodzimy rynek muzyczny bywa nieobliczalny, czego najlepszym dowodem zdaje się być trwający już ponad dwa lata szał na Skolima . Konrad Skolimowski , bo tak naprawdę nazywa się celebryta, stawiał pierwsze kroki w show-biznesie znacznie wcześniej, dołączając do obsady serialu "Barwy szczęścia" . Jednocześnie próbował swoich sił w muzyce, lecz raczej z marnym skutkiem. Gdy zaprezentował autorski utwór w programie "Disco Star" , decyzją jury odpadł już na etapie castingów. Prawdziwym przełomem w karierze 28-latka było wydanie w 2022 roku piosenki "Wyglądasz idealnie" , która do tej pory zebrała w serwisie YouTube ponad 215 milionów odsłon.

Skolim ruszył ze sprzedażą kalendarzy adwentowych. Tanio nie jest

Czy to się komuś podoba czy nie, Skolim jest obecnie jedną z największych gwiazd nad Wisłą. 28-latek wykorzystuje w pełni swoje "pięciu minut", dzięki czemu już dziś pławi się w luksusach. Autor hitu "Temperatura" średnio co kilka miesięcy prezentuje fanom nową, luksusową furę, a na występy lata helikopterem. Nie ma co się dziwić - podczas gdy niektórzy wykonawcy narzekają na brak wolnych weekendów, samozwańczy "król latino" potrafi zagrać kilkanaście koncertów tygodniowo. Dodatkowo skrupulatnie uzupełnia asortyment swojego internetowego sklepu. Dzięki temu fani mogą zaopatrzyć się w ubrania, kubki, zapalniczki, a nawet leżaki.