Skompromitowany Louis C.K. DRWI z molestowania seksualnego i przyrównuje seks z kobietą do NIEWOLNICTWA: "Lubię sobie zwalić"

Byka 56 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Czy dla kogokolwiek to co on gada jest zabawne? Dla takich żartownisiów jest jedno lekarstwo: niech go podotykaja panowie w celi i zmusza do seksu oralnego . Ciekawe czy wtedy byłby taki mądry i by dowcipkowal. Ohydny knur.