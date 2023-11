Skradł serca widzów w "Listach do M". Jak dziś wygląda filmowy Kostek? Jakub Jankiewicz zmienił się NIE DO POZNANIA (ZDJĘCIA)

"Listy do M." w 2011 r. szturmem weszły do kin i podbiły serca publiczności. Krytycy nie ukrywali swojego pozytywnego zaskoczenia, kiedy na wielkim ekranie pojawiła się pierwsza polska komedia romantyczna utrzymana w świątecznym klimacie , której obejrzenie nie groziło zgrzytaniem zębów oraz poczuciem straconego czasu i pieniędzy. Wraz z pozytywnymi recenzjami i ponad 2,5-milionową frekwencją kinową twórcy filmu rozszerzyli tytuł o kolejne części. Premiera ostatniej jak dotąd, piątej odsłony "Listów" odbyła się w ubiegłym roku.

W pierwszych dwóch filmach z kultowej już świątecznej serii jeden z wątków skupiał się wokół postaci prezentera radiowego Mikołaja, granego przez Macieja Stuhra , który próbuje zdobyć się na odwagę, by wyznać swoje uczucia, a następnie oświadczyć się bohaterce, w którą wcieliła się Roma Gąsiorowska . W obydwu sytuacjach cennym wsparciem okazał się przytaczający niestworzone statystyki rezolutny syn radiowca, Kostek . Grający go Jakub Jankiewicz pojawił się na planie mając zaledwie 8 lat .

Od premiery pierwszej serii "Listów do M." minęło 12 lat. Co słychać u filmowego Kostka?

Popularność jego postaci w "Listach do M." zaowocowała wygranym castingiem do serialu "M jak miłość", w którym przez 6 lat wcielał się w Antka, przyjaciela Mateusza Mostowiaka. Po dłuższym czasie występowania w rolach epizodycznych kilka miesięcy temu dołączył do stałej obsady obecnie nadawanego serialu "Korona Królów. Jagiellonowie".