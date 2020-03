"Skromna" Amber Heard robi zakupy z ukochaną w Los Angeles. Pasują do siebie? (ZDJĘCIA)

Monika 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 9 Odpowiedz

Lubię Amber i nie zamierzam zmieniać zdania, czyli sympati dla Niej. Rewelacyjne zagrała i wygląda w 72godziny Luca bessona, jest zjawiska w Aquaman. Widziałam ja rówrównież w necie Ojczym i W ciemności .Johnny Deep pisał obrzydliwie SMS_y i nikt się go nie czepiali.Z tęgi co czytałam miał różne awantury pod wpływem alkoholu i użytek np z Kate Moss I na planie Piratow. W tym związku oboje sa winni i Johnny nie jest aniołkiem.Najbardziej zastanawia mnie , że z terapii wypłynęły tylko słowa Amber _ kiedy go przeprasza A On to nic nigdy Jej nie przepraszał ? zadziwiajqce. I chcę aby Amber zagrala w 2 Aquaman.