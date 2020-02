"Skromna" Anastasiya zdradza, jak ją poderwać: "Lubię polatać helikopterem"

Pannazeznaku 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Szkoda że w dzisiejszych czasach ważniejszy jest wygląd niż to co masz w głowie. Wielkie biusty, usta, wyuzdane pozy..tylko po to by przyciągnąć kasiastych i śliniących się facetów. Serio? Gdzie indywidualizm...te beznadziejne kanony piękna, wyznaczone przez instagram.