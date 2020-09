Skromna Julia Wieniawa o pracy na planie "Chłopów": "Nie mam tam głównej roli, ale COŚ ŚPIEWAM NAWET"

... 37 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Ale mnie wku*** ia ostatnio nazywanie wszystkiego przez celebrytów PROJEKTEM. To chyba, zeby brzmiało tak ambitnie, inteligentnie. Film to film, koncert to koncert, płyta to płyta, program rozrywkowy to program rozrywkowy. Po co wyolbrzymiac? Projekt to robię właśnie ja. Projekt architektoniczny wnętrza i ogrodu. Jak będe grała w filmie to nazwę to po imieniu, a nie będę robic sensacji.