Skromna Małgorzata Rozenek przekonuje: "Nasza rola jest taka, żebyśmy budzili emocje"

Koudb 11 min. temu

Ona budzi się rano i myśli: ci dziś wrzucić na insta? Focia w dresiku czy w sukience z cekinami? Może zdjęcie z siłowni w majciochach? Czy raczej selfik z Heniem. A może z Radziem i chłopcami po pierwszym mężu? Włosy spiąć czy rozpuścić. Jaki make up? Który filtr? Jakie tagi dodać do posta? Co dziś promować? Jakich emotek użyć we wpisie? To są prawdziwe ludzkie dramaty, a nie jakieś takie pierdoły jak praca, dom, zdrowie etc.