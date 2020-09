Skromny Taco Hemingway ŻALI SIĘ na paparazzi: "Nie jestem Kanye West, Iga na pewno nie Kim (IGA NIE KIM)"

Ma.Mi. 54 min. temu zgłoś do moderacji 7 17 Odpowiedz

Dajcie mu pracowac. To jest praca, On tym zarabia na zycie. A przez ciagle zainteresowanie mediow i wpisy 6na portalach traci checi. Co najgorsze," jest mistrzem a przez zawracanie glowy i ciagle sledzenie go, po prostu zwalnia. Jest zmeczony i chce odrobine normalnosci. To takie dziwne? Ciekawe czy jakby kazdemu z Was ciagle towarzyszyly lebki z aparatem to tez byscie byli tacy madrzy i juz cisneli, ze coraz gorszy. Ja szczerze jak sobie pomysle, ze w drodze do pracy miala bym tlum fleszy dzien w dzien i o nie oni znow tam beda, znowu ich widze a tu a tam znow pisza glupoty TO SORRY, ale wyjechalabym z kraju i wpadala tylko na koncerty. Mlody gosc, zrobil nie male boom na scenie muzycznej. Jest skromy a jego muzyka i inteligencja w tekstach i laczeniu slow POWALA NA KOLANA. Teraz nagle madrale beda pisac, ze z plyty na plyte trace szacunek do niego. Szacunek? Tak latwo sie go traci bo pisze gorsze kawalki? SLABO. Coz Taco, rob to co robisz dla mnie jestes kims. A koncert z Dawidem pokazal, ze ludzie Was cenia i wielbia muzyke. Zycze zdrowka, sily do fleszy i polamania olowka przy produkcji nowych kawalkow. Pozdro