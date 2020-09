Skruszona Kate Winslet ŻAŁUJE współpracy z Romanem Polańskim i Woodym Allenem: "CO JA SOBIE MYŚLAŁAM?"

Kate Winslet ma jednak w swoim dorobku kilka ról, o których po latach chciałaby zapomnieć. Nie jest to jednak kwestia reakcji krytyków, lecz współpracy z osobami, które uchodzą teraz za persona non grata w środowisku aktorskim . Mowa m.in. o Romanie Polańskim i Woodym Allenie , wokół których w ostatnich latach nie brakowało kontrowersji.

Roman Polański nagrodzony w Łodzi. Rektor Szkoły Filmowej zareagował emocjonalnie

Co ja sobie myślałam, współpracując z Woodym Allenem i Romanem Polańskim? To dla mnie niepojęte, jak ci faceci mogli być traktowani w branży z takimi honorami i to tak długo. To po prostu hańba - prawiła Winslet na łamach magazynu.

Co więcej, aktorka nie wypiera się swoich dawnych decyzji i bierze za nie pełną odpowiedzialność. Przyznaje jednak, że bardzo tego żałuje i nie chce, aby jej wsparcie dla ruchu #MeToo wydawało się przez to nieszczere lub niepełne .

Biorę pełną odpowiedzialność za to, że z nimi współpracowałam. Nie cofnę czasu. Bardzo tego żałuję, ale co innego mogę teraz zrobić niż po prostu być szczera? Życie jest krótkie. Chcę zrobić co w mojej mocy, aby być wzorem dla młodych kobiet. Moje pokolenie przekazuje młodym ludziom świat niemalże w ruinie, dlatego chcę mieć swój wkład w to, aby był on lepszym miejscem - twierdzi.