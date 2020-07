Skryta Monika Brodka przerywa samotne sączenie kawy, by pierzchnąć na widok paparazzi (ZDJĘCIA)

Przez całe 17 lat swojej medialnej kariery Monika Brodka dała się poznać jako artystka dość zdystansowana, żeby nie powiedzieć oziębła, w kontaktach z mediami. O jej życiu prywatnym wiemy praktycznie tyle, co nic, jednak artystka co rusz udowadnia, że tani rozgłos wcale nie jest potrzebny do utrzymania się w branży rozrywkowej, jeżeli tylko ma się talent i coś ciekawego do przekazania swoim odbiorcom.