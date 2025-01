Skupiona Monika Olejnik maszeruje po Warszawie w płaszczu a'la łąka za 12 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Monika Olejnik należy również do grona najchętniej fotografowanych przez stołecznych paparazzi znanych twarzy. Właściwie nie ma tygodnia, by do sieci nie trafiły jakieś jej zdjęcia z wypadu "na miasto". Nie ma się co dziwić, prezenterka to miłośniczka mody, która zawsze dba o to, by obok jej stylizacji nikt nie był w stanie przejść obojętnie.