Sławni przyjaciele żegnają Witolda Paszta. "Nie wierzę, płaczę..." (ZDJĘCIA)

Już nigdy nie spotkamy się w tym składzie. Żegnaj, Witku 🖤 Na zawsze zapamiętam Cię takiego jak podczas naszej krótkiej, lecz wspaniałej wspólnej przygody w "The Voice Senior" - uśmiechniętego, dowcipnego i pełnego prawdziwej, ludzkiej życzliwości. Serce pęka… Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny - czytamy we wpisie Cugowskiego.

Ech, Wituś... Nie byłam dla Ciebie miłą ani cierpliwą partnerką… Ale na końcu programu w finale powiedziałeś: "Moje marzenie się spełniło! Ania bardzo chciała zatańczyć freestyle... " - Ty bardzo dużo zrobiłeś dla mnie… Tak, jak pozwalałeś się "katować" na sali, tak po treningu nie pozwoliłeś, żebym wracała do domu głodna… Karmiłeś "Chińczykiem" i pięknymi opowieściami eleganckiego mężczyzny, Wielkiej Gwiazdy Polskiej Estrady, cudownego i troskliwego męża i ojca ukochanych córek. Od Ciebie się wszystko zaczęło… Ty byłeś moim pierwszym partnerem… Miałeś najtrudniej. Każdego potem traktowałam już inaczej… DZIĘKUJĘ i proszę, przeproś Martę, ale ja nie odpuszczę, znajdę Was w Niebie 🙏🏼 i na parę tanecznych kawałków będzie "ODBIJANY!" Ok? - napisała Anna Głogowska, żegnając Witolda Paszta.

Nie wierzę, płaczę… Odszedł Witek Paszt! Wiciu był jedną z tych osób, które były ze mną od zawsze… Moi rodzice uwielbiali Witka i Grupę Vox i to uwielbienie odziedziczyłem po nich… A kiedy poznałem ich osobiście, a na dodatek miałem zaszczyt z nimi i z Witkiem występować, jeździć po świecie i się przyjaźnić… byłem z tego tytułu bardzo dumny… A teraz nadal jestem dumny, ale przede wszystkim jestem… zrozpaczony i niezwykle przygnębiony… podobnie jak wszyscy jego bliscy, przyjaciele i fani! Ale najbardziej przytulam wspaniałą rodzinę Witka! Witek był świetnym Tatą i Mężem… Jak napisały jego zrozpaczone dzieci, Wiciu bardzo spieszył się do ich ukochanej Mamy i jego ukochanej Żony, która odeszła 4 lata temu… Wiciu najdroższy… "Pasztu" nasz kochany… Będziemy tęsknić… bardzo… Żegnaj Przyjacielu.

Drodzy Państwo, z ogromnym smutkiem przyjęliśmy dziś informację o tym, że odszedł cudowny, ciepły człowiek oraz wspaniały kolega, Witold Paszt. Wierzymy w to, że uśmiecha się do nas z góry, trzymając za rękę ukochaną żonę, Martę. Najszczersze kondolencje dla córek Witka oraz ich rodzin.

Twoje ciepło. Twoja dobroć. Zawsze frontem do człowieka. Dziękuję za dni spędzone z Tobą. Odpoczywaj. I pilnuj nas z góry - napisała na InstaStory prowadząca "The Voice Senior" Marta Manowska.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego przyjaciela, trenera i dobrego człowieka Witolda Paszta. Jego głos zostanie z nami na zawsze. Witku, dołączyłeś do The Voice of Angels. Pokaż tym dobrym Aniołom jak się śpiewa. Do zobaczenia - żegna muzyka produkcja "The Voice Senior".