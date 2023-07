Sławni SCJENTOLODZY. Te gwiazdy płacą miliony dolarów, by "oczyścić umysł z aberracji" (ZDJĘCIA)

Szok 1 godz. temu zgłoś do moderacji 80 23 Odpowiedz

W sumie to się nie dziwię, że ludzie idą do sekty - jak są w jakimś kiepskim momencie swojego życia i nie mają nikogo bliskiego kto im może pomóc, to taka sekta im "pomaga", a potem uzależnia od siebie i po wszystkim. No i faktycznie "oczyszcza umysł" ze wszystkiego, a przede wszystkim kieszeń...