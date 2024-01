Sławomir Mentzen gorzko o "aferze gaśnicowej" Grzegorza Brauna: "Zaszkodził nam. Znowu wyszliśmy na WARIATÓW"

Sławomir Mentzen wprost o "aferze gaśnicowej" Grzegorza Brauna: "Zaszkodził Konfederacji"

Fakty są takie, że zaszkodził Konfederacji - zaczął. Ostatni sondaż - spadliśmy na pięć procent, a te dwa punkty procentowe uciekły gdzieś do Trzeciej Drogi, gdzie znowu jest mniej wariatów niż u nas cały czas. Konfederacji zaszkodził, jemu osobiście w długim terminie też zaszkodzi. Teraz mu zdejmą immunitet, potem będzie miał postępowanie karne. Jeżeli sądy się z tym uwiną, to straci mandat jeszcze w tej kadencji i nie będzie mógł startować w kolejnych wyborach, więc to go na jakiś czas wykluczy z takiej polityki parlamentarnej. Myślę, że uda się uratować wicemarszałka Bosaka, ale to za kilka dni się dowiemy. My straciliśmy w zasadzie wszyscy.