Sławomir Świerzyński ujawnił, na jaką emeryturę będzie mógł liczyć po 40 latach pracy: "NIE MOGŁEM W TO UWIERZYĆ"

Zespół "Bayer Full" , którego liderem jest Sławomir Świerzyński , na polskiej scenie muzycznej obecny jest od 1984 r. Ich disco-polowa twórczość niektórych zachwyca, innych wzdryga. Nie zmienia to faktu, że artyści zrobili ogromną karierę. Niestety, osiągnięcie sukcesu nie gwarantuje spokojnej starości .

Emerytury artystów stanowią dość emocjonujący temat. Związane jest to m.in. z wysokością ich zarobków, które zazwyczaj kilkukrotnie przekraczają średnie pensje Polaków. Podobnie jest w przypadku Sławomira Świerzyńskiego . Jak podaje Agencja Luxart, wokalista zespołu "Bayer Full" za koncert zarabia mniej więcej 20-25 tys. zł . (nie wliczając ewentualnego podatku, kosztów nagłośnienia, oświetlenia czy też dojazdu i zakwaterowania).

Trudno nie zauważyć, że podane sumy znacząco odstają od przeciętnych zarobków. Dlaczego zatem Świerzyński będzie miał tak niską emeryturę? Okazuje się, że wszystkiemu winna jest tzw. umowa o dzieło . To właśnie ta metoda zatrudnienia jest najpopularniejsza wśród artystów estradowych i choć wokalista opłacał składki , to jego świadczenie emerytalne będzie naprawdę niskie.

Sławomir Świerzyński po 40 latach kariery dostanie trzycyfrową emeryturę

Nie mogłem w to uwierzyć. Moja żona się śmiała, że nawet łódki nie zatankuję za te pieniądze, nie mówiąc już o samochodzie - żali się artysta.

Warto zaznaczyć, że Sławomirowi Świerzyńskiemu do wieku emerytalnego zostały jeszcze 3 lata. Z pewnością wysokość jego świadczenia wzrośnie do tegu czasu, ale raczej nie będą to duże kwoty.