Słowiańska WAMPIRZYCA Cleo chwali się nową fryzurą. Era kucyka dobiegła końca? (FOTO)

Wysoko upięty kuc Cleo towarzyszy nam już od dobrych 10 lat, czyli od czasu, kiedy Polacy po raz pierwszy zatupali nóżką w rytm My Słowianie. Lata mijały, a charakterystyczne uczesanie praktycznie się nie zmieniało. Wokalistka zdawała sobie sprawę z faktu, że jej wizerunek kojarzy się w określony sposób i nie miała problemu z przyporządkowaniem się pod wymagania widowni. Szczególnie, że wiązały się one z nieprawdopodobnie intratnymi kontraktami. Wygląda jednak na to, że po prawie dekadzie era kucyka właśnie dobiegła końca...