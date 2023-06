"Ślub od pierwszego wejerzenia": Oliwia Ciesiółka pojawiła się na weselu w towarzystwie TAJEMNICZEGO bruneta (FOTO)

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiła się na weselu w towarzystwie nowego mężczyzny

Ostatnio Oliwia pojawiła się na weselu, na które otrzymała zaproszenie. Była uczestniczka programu TVP włożyła na tę okazję błyszczącą suknię, która cała była pokryta złoto-srebrnymi cekinami. Swoją stylizację dopełniła delikatnym makijażem i prostą fryzurą. Ciesiółka prezentowała się rewelacyjnie, ale to nie jej kreacja wzbudziła największe zainteresowanie.

Na ślubie celebrytka nie pojawiła się sama. Towarzyszył jej bowiem wysoki, przystojny brunet, z którym to gwiazda pozowała do zdjęcia. Wielu internautów uważa, że to nowy ukochany Oliwii.