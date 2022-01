"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka opowiedziała o porodzie: "Nie żałuję, że WOJTKA NIE BYŁO"

Kropka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wojtek nie chciał być przy porodzie i Agnieszka o tym mówiła w którymś nagraniu przed porodem. Odwiózł ją pod szpital, zostawił samą na czas porodu i wrócił do pracy. Wojtek napisał na swoim profilu, że pandemia nie pozwala na odwiedziny w szpitalu i był zdany na informacje przez telefon. Nie zależało mu na tym by być przy żonie i córce. Na stronie szpitala uniwersyteckiego jest informacja, że za zgodą dyrektora w okresie pandemii jest możliwy poród rodzinny. Agnieszka napisała prawdę, że nie chciał być przy porodzie, a on zrzucił to na pandemię. Brak słów. Wstyd żeby zostawić kobietę w takim momencie jak poród, zwłaszcza po kilku wcześniejszych poronieniach. Mam nadzieję, że będzie lepszym ojcem bo na tę chwilę się nie popisał.