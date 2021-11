"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof potwierdza ROZSTANIE z Pauliną i zdradza: "Przyszło mi walczyć o kontakty z synkiem"

skąś to znam 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

U mnie w rodzinie podobna sytuacja. Niedoszła bratowa przedszkoanka ( nasz szczęście nie mieli ślubu) Od lat panieńskich mówiła że nie chce ślubu i dziecka, potem była nieplanowana ciąża, niby układali sobie życie ale potem się zaczęło. Najpierw znęcała się psychicznie nad partnerem i dzieckiem, liczne awantury za jej inicjacją były, potem wyrzuciła go z domu, dziecko zostawiła ze sobą bo koleżanki jej doradziły że lepiej skubać z wysokich alimentów ojca. Sąd oczywiście dziecko z matką zostawił, mimo że się znęcała. Toteż załatwiała lewe faktury żeby podnieść swoje koszty utrzymania i mieć większe alimenty. Np. faktury na węgiel gdzie w domu ma gazowe. Koleżanki jej faktury na nią braly a kupiwaly sobie ciuchy itp. Pseudo przedszkolanaka dalej znęca się nad dzieckiem, teraz jeszcze bardziej bo myślała że były partner do niej wróci i bedzie tańczyc jak mu zagra a on miał już dość. Pisze do niego dzwoni, wyzywa od najgorszych, nasyła ludzi, zastrasza, nawet niszczy mienie osób z rodziny byłego partnera, podjeżdża pod dom i obserwuje go. Utrudniała kontakt z dzieckiem mimo iż ma sądownie zasądzone. Wymyślała że niby jest dziecko chore jak był termin wizyty a faktycznie nie było. On ma wgląd jako ojciec do kartotek dziecka. Ale on wziął adwokata, sprawa jest na policji, nagrywa wszystko, zbiera dowody. Ona jest PSYCHICZNA. Więc jak wygra sprawę odbierze jej dziecko, a ona będzie mogła pożegnać się z pracą w przedszkolu bo nie może być karana. I takich właśnie kobiet jest więcej i piszę to jako kobieta.