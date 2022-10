"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej wciąż nie dogaduje się z Martą? Internauci grzmią: "Non stop pokazuje, że NIC MU SIĘ W NIEJ NIE PODOBA"

Żenada 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

No i co ta dziewczyna winna, że jego zdradziła żona? Ona też nie ma ochoty słuchać jego smętów jak to jest źle ubrana, dużo pali i jest nie w jego typie. Jemu nie musi się podobać jej styl ubioru, a ona nie musi tego stylu ubioru dla niego zmieniać. Tak dzialaja związki. Ale we wszystkim trzeba klasy. Mówienie komuś po dwóch dniach znajomości, że jest ,,mortadela" jest straszne. Jak ktoś jest wrażliwy to może to spowodować u niego straszne kompleksy, zaburzenia odżywiania i zostać w pamięci na długo. Dorosły facet powinien wiedzieć co można a czego nie można mówić. Do tego ten ciągły rechot żaby. Traktuje ją jak i... Może lepiej by się dorzucił do randki.