"Ślub od pierwszego wejrzenia". PRZEŁOM w relacji Joanny i Kamila. Jednak BĘDĄ RAZEM?!

Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Jubileuszowa edycja uwielbianego przez widzów programu także zmierza do wielkiego finału. Już jakiś czas temu stało się jasne, że prawdopodobnie nie wszystkie pary tej edycji będą mogły liczyć na happy end. Uwagę widzów zwróciła m.in. relacja Joanny i Kamila .

Joanna i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą razem? Padły wymowne słowa

Przyszłość Joanny i Kamila to jedna wielka niewiadoma. Chociaż bohaterowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku sprawiali wrażenie idealnie dopasowanych, to jednak z czasem ich stosunki uległy ochłodzeniu. Jakiś czas temu uczestniczka show pokusiła się nawet na wyznanie, że jej programowy mąż "nie ma na nią pomysłu". Dla fanów show był to znak, że relacja Joanny i Kamila przejdzie do historii. Teraz pojawiło się światełko w tunelu, dające nadzieję na szczęśliwe zakończenie.