"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie oburzeni zachowaniem Igi: "CIĘŻKA, OBRAŻALSKA I ROSZCZENIOWA"

Ludzie !!!! Czy wy nie widzicie ze to jej zachowanie i czepianie się,wynika tylko z tego,ze on ja ewidentnie góruje!!!! Ani za rękę ,ani nigdy nie przytulił, ani adorowania,i ona przecież widzi,ze NIC z tego nie będzie,bo Karol jest niezadowolony z wyboru.!!! On jej się bardzo podoba,a tu niestety zero zainteresowania z jego strony, wiec ona CELOWO się czepia wszystkiego,żeby wyjść z twarzą na końcu,ze to ona chce rozwodu.Bo przeciez wszyscy widzimy ze on zachowuje się jakby sĺuzbowo,bo mu się nie podoba,i ona to widzi ze nic z tego nie będzie,ale z jego strony.I na złość się jego czepia celowo to jest.