"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie poznali już pierwszych uczestników. Gorzko podsumowali produkcję: "PORAŻKA!"

Gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie wierze w to co widze , slub w zimnym namiocie w srodku zimy pod jakims zamczyskiem , to juz nie bylo miejsca w srodku ? bida z nędzą i to jest tvn amerykanska stacja ? dziadostwo , ani porządnego auta do ślubu ani nawet drogi nie posypali żeby tam dojechać , żenada