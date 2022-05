Ślubna stylizacja Kourtney Kardashian uraziła UCZUCIA RELIGIJNE Małgorzaty Tomaszewskiej: "To jakaś KPINA Z WIARY?"

W poniedziałek polskie media obiegły wieści o trzecim (i tym razem podobno wiążącym) ślubie Kourtney Kardashian i Travisa Barkera . Para ślubowała sobie miłość i wierność w zabytkowej posiadłości we włoskim Portofino, gdzie zjawili się w kreacjach Dolce and Gabbana. W tej ważnej chwili towarzyszyli im najbliżsi, w tym oczywiście członkinie rodu Kardashian-Jenner .

Zgodnie z przewidywaniami, niektórzy internauci poczuli się urażeni stylizacją Kourtney, którą oskarżono o sprowadzanie symboli religijnych zaledwie do roli ślubnego dodatku . Choć przeważająca część komentarzy pod postem Kardashianki to gratulacje, nie sposób nie zauważyć, że niektórzy wyraźnie mają jej za złe to, jak ubrała się na własny ślub.

Nie sądzę, aby to była kpina z wiary. To nie pierwszy raz, kiedy projektanci przenoszą taką sakralną symbolikę do świata mody i wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia symboliki. Nie wydaje mi się, aby w dniu ślubu oni chcieli żartować czy prześmiewać wiarę - usiłowała tłumaczyć.