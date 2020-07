Magda Mołek szaleje z dziećmi

Magda Mołek nigdy nie należała raczej do osób, które chętnie dzielą się szczegółami swojego życia prywatnego ze światem. Chociaż dziennikarka aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, raczej unika publikowania w sieci typowo rodzinnych fotografii i skupia się na swojej działalności zawodowej.

Zdjęcia Mołek z całą rodziną należą raczej do rzadkości. Niedawno paparazzi udało się jednak sfotografować gwiazdę podczas rodzinnego wypadu do restauracji w towarzystwie synów. Troskliwa dziennikarka niemalże nie spuszczała oka z pociech, a gdy młodszego z nich nieco opuścił dobry humor, pospiesznie go utuliła.