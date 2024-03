Smaszcz i Wolszczak w ulubionej klinice gwiazd. Mówią o bezpiecznym korzystaniu z medycyny estetycznej: "Granica jest w zdrowym rozsądku" (WIDEO)

Kalina Ben Sira , właścicielka La Perli, zdradziła Pudelkowi, co najczęściej wstrzykują sobie Polki i na co należy zwracać uwagę przy doborze preparatu i przy korzystaniu z usług medycyny estetycznej.

Szalenie ważne są zabiegi, którym się poddajemy, jakiej one są proweniencji i jakiej proweniencji są preparaty do medycyny estetycznej, które są podawane (…). Rynek medycyny estetycznej pnie się do góry (…). Naszym celem jest informowanie i odwołanie się do idei bezpiecznej medycyny estetycznej, czyli bywania w gabinetach, które są certyfikowane - podkreśla Kalina Ben Sira.