Smolasty ODWOŁAŁ zaplanowany na sobotę występ w Środzie Śląskiej. Organizatorzy NIE MAJĄ zastępstwa. Jest oświadczenie

Od kilku tygodni o Smolastym mówi się głównie w kontekście odwoływanych występów. Pod koniec sierpnia gwiazdor co prawda pojawił się w Nysie, ale spóźnił się dwie godziny, a zgromadzonej publiczności przekazał, że jest zmęczony i nie zdoła wystąpić, co spotkało się z oczywistą reakcją. Z kolei w miniony weekend miał zaśpiewać na Dniach Konstantynowa Łódzkiego. Organizatorzy ze sceny przekazali, że na 10 minut przed zaplanowanym startem koncertu dowiedzieli się, że nie dojdzie on do skutku.