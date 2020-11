Smolasty rapuje o tym, że był 4 miesiące NA ODWYKU i czule pozdrawia Gloriankę! (WIDEO)

krytykczucz€k 1 godz. temu zgłoś do moderacji 107 47 Odpowiedz

i to jest prawdziwa muza, nie to co jakieś Mozarty , Beethoveny czy inne klasyki. Smolastemu do pięt nie dorastają Smolasty to prawdziwy geniusz rapu , on w zasadzie jest czarny, biały tylko z wyglądu.