Smutna i wtulona w poduszkę Julia Wieniawa słucha piosenki o ZŁAMANYM SERCU. Fani pocieszają: "Trzymaj się! Jesteś silna" (WIDEO)

Wygląda na to, że młoda gwiazda jeszcze nie do końca pogodziła się z rozstaniem. Już samo przyznanie się do tego sporo ją kosztowało . Gdy reporter Pomponika zapytał Wieniawę, czy plotki o rozstaniu z Rozbickim są prawdą, odpowiedziała niepewnie:

Julia Wieniawa słucha piosenki o złamanym sercu. Fani ruszyli z pocieszeniem

Na TikToku młodej piosenkarki pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak wtulona w poduszkę słucha piosenki "Please Please Please" Sabriny Carpenter. Być może nie bez powodu w tle słychać akurat fragment o złamanym sercu: "Heartbreak is one thing, my ego's another / I beg you, don't embarrass me, mother**cker.".