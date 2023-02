Sonia Bohosiewicz mówi o randkowaniu po rozwodzie i zdradza, czy jest na Tinderze!

O kryzysie w związku Soni Bohosiewicz i Pawła Majewskiego plotkowano od jakiegoś czasu, a "Dobry Tydzień" informował, że w czerwcu 2022 roku celebrytka zakończyła małżeństwo . Aktorka przez długi czas nie zabierała głosu w tej sprawie i większość nie wiedziała nawet, że relacja z byłym partnerem należy już do przeszłości. Nieoczekiwanie kilka słów opowiedziała podczas uwielbianej przez celebrytów serii "Q&A" na Instagramie. To właśnie tam Sonia postanowiła odpowiedzieć na pytanie internautki, która chciała się dowiedzieć, "jak udało jej się zachować radość podczas rozstania". Bohosiewicz przyznała jednak, że... bywało różnie.

Sonia Bohosiewicz otwiera się na temat rozstania z mężem

Sonia Bohosiewicz zdradza, czy ma Tindera

Nie, jeszcze nie, ale z ogromną ciekawością, taką bym powiedziała dziewczęcą ciekawością, patrzę na te portale, które podobno niesamowicie się rozwinęły w czasie pandemii. To, co się odbywało na Tinderach... - zaczęła.

Trzeba to zobaczyć, trzeba się tam zapisać, może nawet jako kto inny, ale trzeba to zobaczyć, jak to działa, bo to jest naprawdę jakaś ogromna ilość... to jest inny świat - ekscytowała się.