Sonia Bohosiewicz zabrała nowego partnera na salony. Uzbrojeni w popcorn i wodę czmychali do sali kinowej (FOTO)

Sonia Bohosiewicz nie należy do gwiazd, które szczególnie chętnie zapraszają media do swojego życia prywatnego. W ubiegłym roku aktorka uchyliła jednak rąbka tajemnicy i potwierdziła, że po 14 latach rozstała się z Pawłem Majewskim. Aby rozwód przebiegał w jak najbardziej pokojowych okolicznościach, z uwagi na dobro synów, małżonkowie zdecydowali się na pomoc specjalisty.

Sonia Bohosiewicz zabrała partnera na premierę do kina

Sonia zabrała Jacka na premierę pikantnej komedii " To tylko seks" z Piotrem Stramowskim i Katarzyną Warnke w rolach głównych. Co prawda nie zapozowali razem na okolicznościowej ściance, ale ich obecność i tak została odnotowana przez obecnych na miejscu fotoreporterów. Prawdopodobnie liczyli się z tym, idąc na taki event.

Do sieci trafiły już zdjęcia, na których widać jak para uzbrojona w popcorn i napoje maszeruje do sali kinowej. Jako że aktorka już wcześniej pokazała partnera w sieci, jego wygląd nie jest zaskoczeniem. Debiut Jacka na Instagramie Soni wywołał falę komentarzy, jakoby byli do siebie bardzo podobni. Też to widzicie?