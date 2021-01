Sophie nie żyje. Uznana producentka i ikona społeczności LGBT miała 34 lata

Szkotka była szczególnie mocno związana ze społecznością LGBT, dzięki czemu uchodzi za ikonę sceny queer. Początkowo ukrywała swoją tożsamość, zasłaniając twarz i maskując głos podczas wywiadów, co wzbudzało w mediach falę spekulacji i komentarzy. Przez pewien czas uważano, że za pseudonimem kryje się mężczyzna. Dopiero w 2017 roku po raz pierwszy zaprezentowała swój prawdziwy głos i pokazała się w teledysku do piosenki It's Ok To Cry.