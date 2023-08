Sopocki występ Julii Wieniawy PODZIELIŁ internautów. "Pozamiatała" vs. "Nie róbcie sobie JAJ..." (WIDEO)

... 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Nie rozumiem dlaczego TVN nie słucha ludzi? Nie chciano Rozenkowej ale na siłę ją wepchnęli, większość nie chce i nie trawi Wieniawy, to ją wpychają, i to - o ironio - by jeszcze oceniała innych! A jakie ma podstawy ku temu? Jest w tej dziewczynie coś co odpycha niestety. Ani z niej dobra aktorka, ani piosenkarka, ani wzbudzająca sympatię osoba.