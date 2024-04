Spice Girls wystąpiły w PEŁNYM SKŁADZIE na 50. urodzinach Victorii Beckham. Internauci szaleją: "To jest moment, na który czekał cały świat" (WIDEO)

W sobotę odbyło się przyjęcie urodzinowe Victorii Beckham , która 17 kwietnia skończyła 50 lat. W wydarzeniu wzięły udział również byłe członkinie Spice Girls. Swoją obecnością zaszczyciły m.in. Mel B, Melanie C, Emma Bunton i Geri Halliwell . To właśnie wtedy nastąpiło coś, na co miliony fanów czekały od ponad dekady.

Spice Girls wystąpiły w pełnym składzie

To jest moment, na który czekał cały świat; David jesteś najlepszym menadżerem mediów społecznościowych. Dziękuję ci, że nam to pokazałeś; Spice Girls, wy naprawdę musicie wyruszyć w trasę koncertową; Dziękujemy ci Davidzie, za to, że dałeś ludziom to, czego potrzebowali; Płaczę ze szczęścia! Kocham Spice Girls i szaleję z radości. Wszystkiego najlepszego Victorio; Internet nie był na to przygotowany; Zjawiskowe; Uwielbiam to. Spice Girls na zawsze; Tak bardzo kocham to nagranie; To jest ikoniczne - czytamy w komentarzach.