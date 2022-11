Śpiewająca zakonnica z włoskiego "The Voice" ZRZUCIŁA HABIT. Trudno uwierzyć, że to ta sama osoba! (FOTO)

Siostra Cristina w 2014 roku zawładnęła mediami, gdy postanowiła zgłosić się do włoskiej edycji programu "The Voice". Śpiewającej zakonnicy udało się nawet dotrzeć do finału, gdzie uzyskała aż 62 procent głosów, pozostawiając daleko w tyle swojego rywala. 34-letnia (była już) urszulanka zabłysnęła już na etapie przesłuchań w ciemno, gdy wystąpiła z utworem "No One" Alicii Keys. Wówczas to sama artystka gratulowała jej występu, a kilka słów od siebie dorzuciła nawet Whoopi Goldberg.