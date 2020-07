Spocone Anna Lewandowska i Katarzyna Zielińska celebrują zakończony trening RASISTOWSKĄ piosenką: "Chcę być żoną Chińczyka"

Pamietam 🕊 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Czasy platformy kojarza mi sie tak szczerze z bieda, wyjazdami za chlebem rodakow, arogancja wladzy I haslami: szczaw i mirabelki, pieniedzy nie ma I nie bedzie etc. To takze czasy piatkowego zabojcy I usuwania kazdego kto choc w najmniejszym stopniu pokazywal ich oblude I zlodziejstwo. Czasy after I zlodziejstwa.Czasy starchu o zycie( ile osob zostalo zamordowantch w niejasnych okolicznosciach np Lepper) Czasy wyprzedazy wszystkiego( nawet proba sprzedazy Polskich lasow oraz Lot) To byl czas calkowitego podporzadkowania Niemcom, sprzedazy wszystkich zakladow, bo WSZYSTKIE byly nierentowne I nieoplacalne!!! Wspominam je jako czasy straszne I smutne, kiedy Polska szkola ku calkowitemu upadkowi.Czas gdy zaczelismy placic odszkodowania narodowi wybranemu oraz wygoniono Warszawiakow z ich domow I oddano za darmo 120 letnim wlascicielom i slupom kamienice bezprawnie. Czasy osmiornicy Warszawa I pomorskiej. Czasy gdy wladzy krafts i robila przekrety na miliardy zlotych( nie my luv z niegospodarnoscia) Vzas gdy okradziono Polakow z pieniedzy OFE. Prosze, glosujcie na Dude, na Polske Polska, silna, rodzinna. Dziekuje 🙏