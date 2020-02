Agnieszka Woźniak-Starak na spacerze z psami

Mosu 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 14 Odpowiedz

Dziewczyna jest spoko, wygląda na miłą. Ale look okropny, wygląda na zrobioną 50 -tkę z zadbaną figurą. A psy kocha owszem, wybrane, wyselekcjonowane, za pieniążki, jak rzeczy, które się kupuje. Prawdziwy miłośnik psów nigdy przenigdy by ich nie kupił wspierając jeszcze koszmarne sztuczne hodowle. No niestety taka prawda.