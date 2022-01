"Spostrzegawcza" fanka Jarosława Bieniuka komentuje wygląd jego NIEOBECNEGO na zdjęciu syna: "BARDZO PODOBNY DO SZYMONA" (FOTO)

Romantyczna sielanka nie doczekała się szczęśliwego zakończenia, jednak nie to było największym powodem do zmartwień dla Bieniuka, a informacja o ciąży Gliwińskiej. Choć na początku piłkarz z dystansem podchodził do nowiny o narodzinach potomka, po pewnym czasie doszedł do porozumienia z byłą ukochaną i zaczął spędzać czas z małym Kazikiem.