Sprawa Amandy Knox. Zabójczyni, która uniknęła surowej kary czy ofiara medialnej nagonki?

Amanda Knox urodziła się w 1987 roku w Seattle. Jako nastolatka jak wielu jej rówieśników z USA marzyła o podróży do Europy. Udało jej się zrealizować ten plan w 2007 roku. 20-letnia wówczas Amanda wybrała Włochy, konkretniej Perugię. Na tamtejszym uniwersytecie miała studiować przez rok, a potem zamierzała wrócić do Stanów. Knox przyleciała więc pod koniec sierpnia do Italii i zamieszkała z inną studentką z zagranicy, Brytyjką Meredith Kercher.